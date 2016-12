Das LE MERIDIEN Grand Hotel in Nürnberg und Greene Entertainment starten in die dunkle Jahreszeit rechtzeitig mit ihrem Murder Mystery Dinner »The Man in the Box«.

Zur Story: Hamburg im ausgehenden 19. Jahrhundert. Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Umbrüche bestimmen das Le-ben. Das geschäftige Treiben in der neu gebauten Speicherstadt wird durch ein unerwartetes Frachtgut jäh unterbrochen: »The man in the box«. Kommissar Friedrich Richter muss sich auf seinen In-stinkt und sein Wissen verlassen, um den bisher geheimnisvollsten Fall seines Lebens zu lösen. Seine Ermittlungen führen ihn in das Herz der Speicherstadt – zwischen dunklen Gassen, nebeligen Piers, Schmugglern, Dirnen und hohen Beamten findet er ein Netz von Verbindungen zum Opfer vor, das seine Ermittlungskünste aufs Äußerste strapaziert. Ermitteln Sie zusammen mit den Tischnachbarn, um diesen überaus skurrilen Fall zu lösen. In gewohnter Manier werden professionelles Theater, spannende Unterhaltung, interaktive Ermittlung und unerwartete Wendungen in ein leckeres 4-Gänge-Menü eingebettet – und eine Belohnung für das Siegerteam gibt es natürlich auch!

Termine: 11.12.2016, 08.01.2017, 22.01.2017, 12.02.2017, 26.02.2017, 12.03.2017, 26.03.2017, 09.04.2017, 23.04.2017 und 14.05.2017, Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr. Sondertermine des Klassikers MURDER FOR FUN am 06., 12. und 26. Dez. 2016.

Einlass: 19 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr. Le Méridien Grand Hotel Nürnberg, Bahnhofstr. 1–3

Kartenreservierung unbedingt erforderlich unter www.murder-mystery.de oder bei allen bek. VVK-Stellen, 82,- Euro pro Person für das Theaterstück inklusive 4-Gang Menü.