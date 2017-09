Musiksommer »Schloss Seehof«

Die ehemalige Sommerresidenz der Bamberger Fürstbischöfe, Schloss Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg, gehört zu den besonderen Baudenkmälern Frankens. Vom 26. Juli bis 3. September 2017 findet im romantischen Innenhof das Kammermusikfestival »Sommerserenaden Schloss Seehof« statt. Das Festival gilt als Geheimtipp unter Klassikfans, denn hier werden Auge und Ohr beglückt. Renommierte Künstler und das Bamberger Streichquartett musizieren. Bei ungünstiger Witterung finden die Innenhofkonzerte in der barocken Orangerie statt. Das Kammermusikfestival beginnt am Mittwoch, 26. 7 und überrascht mit einer neuen Klangfarbe, nämlich mit vier Klarinettisten. Unter dem Motto »Im Klang des Südens« spielt das Ensemble Clarezza Musik von Piazzolla, Rossini, Debussy und Albeniz. Ein Hinweis auf die neue Reihe: »Unter Appianis Himmel«: Das virtuose Deckengemälde von Giuseppe Appiani im Weißen Saal inspirierte zu diesem Motto. Die Reihe startet am 2.9.

Detaillierte Informationen mit Programmen, Fotos und Tickethinweisen unter www.festival-schloss-seehof.de