Mythen & Gegenwart / Griechische Filmtage

Vor zehn Jahren entstand in Nürnberg dank privater Initiativen das Festival-Projekt »Griechische Filmtage Nürnberg. Es kam sofort sehr gut beim Publikum an und entwickelte sich zu einer festen Größe in der Nürnberger Festival-Landschaft. Immerhin gelang es den Organisatoren, sogar die Regie-Legende Theo Angelopoulos 2008 hierher zu locken! Oder den zu Unrecht bei uns wenig bekannten Filmregisseur Pandelis Voulgaris, dessen Filme ganz großes, sensibles Kino sind. Von ihm ist dieses Jahr »»Little England« zu sehen. Es ist die Verfilmung eines Romans seiner Frau, der griechischen Autorin Ioanna Karystiani, in der deutschen Buchausgabe unter dem Titel »Die Frauen von Andros« erschienen. Erzählt wird eine bewegende Insel-Geschichte – in den Zeiten zwischen den Weltkriegen – über junge Frauen und ihre unterdrückten Liebschaften, die sich zu einem Drama entwickeln.

23.-27.11.2016 – Infos& Details zum Programm:www.griechische-filmtage-nbg.de