Neu auf Blu-ray-DVD / Zazie in der Metro

Ein echter Klassiker der Filmkunst: So frisch und unverbraucht wie zu der Zeit des Entstehens: Die anarchisch-komischen Abenteuer der zehnjährigen Zazie, die zu Besuch bei Onkel und Tante in Paris weilt. Weilt? Langeweile ist Zazie fremd, und sie mischt erst die Verwandten, dann Paris auf! Louis Malle hat diesen Film 1960 nach dem Buch »Zazie in der Metro« von Raymond Queneau gedreht – mit Philippe Noiret als Onkel und Catherine Demongeot als Zazie. Und Malle erfand eine so eigene wie eigenwillige Filmsprache. Mit allen möglichen visuellen Tricks wie Zeitlupe oder Zeitraffer, die allerdings stets Sinn machen, lässt Malle seine aufgedrehte Zazie durch die Seine-Metropole an Originalschauplätzen rasen. Skurril, dynamisch, poetisch und schlicht wunderbar!

studiocanal/Arthaus