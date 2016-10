Neu: »Wortlaut Nr. 22« / Good franconian literature!

Diese Zeitschrift ist sozusagen das Zentralorgan der fränkischen Literaturlandschaft und versammelt in der neuen Ausgabe rund 50 Autoren aller Altersstufen und Bekanntheitsgrade, dazu die besten Beiträge aus dem Wettbewerb um den »28. Literaturpreis der Nürnberger Kulturläden«. Es sind natürlich ausnahmslos Kurztexte in Prosaform, ein weiterer Schwerpunkt ist die an den literarischen Rand gedrängte Lyrik, die hier sehr vielfarbig vertreten ist. Siegfried Straßner und Madeleine Weishaupt haben die Ausgabe redaktionell gestaltet. Immerhin präsentiert »Wortlaut« fast ausschließlich Erstpublikationen und bietet nicht nur stilistisch sehr wohl einen Überblick auch über Themen, die junge wie alte Autoren aktuell bewegen.

»Wortlaut 22«, im LiteraturZentrumNord, KUNO, 130 Seiten, 4 € • per Mail: wortlaut@kultur-nord.org