Neue Broschüre »Literatur erleben« erschienen

Als aktueller Wegweiser durch die Literaturlandschaft im Bildungscampus Nürnberg ist die neue Ausgabe der Broschüre „Literatur erleben“ erschienen. Sie umfasst das gesamte literarische Programm, das sich Interessierten von Januar bis Juni 2017 in den Stadtbibliotheken und im Bildungszentrum bietet. Die zweimal im Jahr erscheinende Publikation ist kostenlos in der Stadtbibliothek Zentrum, Gewerbemuseumsplatz 4, den dezentralen Stadtbibliotheken, im Bildungszentrum, Gewerbemuseumsplatz 1, und in anderen Nürnberger Kultureinrichtungen erhältlich. Im Internet ist die Broschüre unter www.stadtbibliothek.nuernberg.de oder www.bz.nuernberg.de zu finden.

