Neue Sterne für Spitzenrestaurants in und um Nürnberg

Im Dezember 2016 zeichnete der Guide MICHELIN herausragende Restaurants in ganz Deutschland mit neuen Sternen aus. Unter den prämierten Gourmet-Restaurants sind auch die „Entenstuben“, das „ZweiSinn Meiers“ und das „Sosein.“, die erstmals mit einem MICHELIN-Stern gewürdigt werden. Darüber hinaus hat der Guide MICHELIN die Auszeichnung des „Essigbrätlein“ mit zwei Sternen erneut bestätigt, ebenso wie die Vergabe eines Sterns für das „SoulFood“ und den „Keidenzeller Hof“.



„Entenstuben“: regionale Produkte der Saison

Nach zahlreichen Stationen im In- und Ausland hat Fabian Denninger das Restaurant Entenstuben im Jahr 2014 übernommen. Für seine feinen Gerichte verarbeitet der Sternekoch vornehmlich regionale Produkte und legt bei der Erstellung der Speisekarte viel Wert auf Saisonalität. Rund 30 Plätze in einem entspannten, aber eleganten Ambiente bietet das Restaurant seinen Gästen und ist längst eine kulinarische Institution in Nürnberg.

„ZweiSinn Meiers“: feine Küche in entspannter Atmosphäre

Im Restaurant ZweiSinn Meiers speisen die Gäste in entspannter Atmosphäre, darauf legt Küchenchef Stefan Meier besonderen Wert. Im Fine Dining-Bereich, der nur am Abend geöffnet hat, verwöhnt der Spitzenkoch seine Gäste mit einer innovativen, hochwertigen Gourmet-Küche aus regionalen und internationalen Zutaten. Bevor Stefan Meier sein eigenes Restaurants eröffnete, sammelte er Erfahrungen in renommierten Restaurants wie dem Louis C. Jacob in Hamburg, war bei Juan Amador und zuletzt im Restaurant Lamm in Rosswag. Dort erlernte er verschiedene Küchenstile und Verarbeitungsweisen der Produkte und konnte dadurch seinen eignen Stil entwickeln, der nun die Gäste im ZweiSinn Meiers begeistert.

„SoSein.“: ganzheitliche Gerichte

Das Besondere am Restaurant „Sosein.“ ist sein ganzheitlicher Ansatz: Jede Zutat wird wertgeschätzt und so behandelt und verarbeitet, dass sie sich bestmöglich entfalten kann. Deshalb ist es für Felix Schneider und sein Team besonders wichtig, die Lebensmittel nach Jahreszeiten auszuwählen und auch nur zur Saisonzeit zu verwenden. Dass dies für den Sternekoch oberste Priorität hat, zeigt sein eigener Kräutergarten und Gemüseanbau. Erfahrungen in der Sterneküche sammelte Felix Schneider bereits im Hotel Burg Wernberg. Später entwickelte er seine ganz eigene Art zu kochen – erst als Souschef und später als Küchenchef im Restaurant Aumers la Vie in Nürnberg.

„Essigbrätlein“: Vegetarische Genusswelten

Im Jahr 2015 nannte die FAZ das Essigbrätlein „die unangefochtene Nummer 1 unter den Gemüsespezialisten der Republik“. Ein Blick auf die unkonventionelle Karte des Sternerestaurants bestätigt diese Einschätzung: Von Ackerrettich über Löwenzahn bis zu Senfblättern, Süßkirschen und Zwiebeln bildet die Küche von Chef Yves Ollech die kulinarische Vielfalt der regionalen Natur umfassend ab. Die perfekt zusammengestellten Gemüseteller des Essigbrätlein bewertet der Guide MICHELIN bereits seit Jahren mit zwei Sternen.

„SoulFood“: persönliche Sterneküche zum fairen Preis

Mitten im oberpfälzischen Auerbach, direkt neben dem städtischen Rathaus, versteckt sich das SoulFood. Betreten Gäste das 2012 eröffnete Restaurant, treffen sie auf zwei Menschen, die ihren Traum von einer exzellenten Küche hier mit großer Leidenschaft verwirklicht haben. Inhaberin Christine Heß und Küchenchef Michael Laus setzen auf frische Zutaten und eine kleine, dafür aber regelmäßig wechselnde Speisekarte – ein traumhaftes Sterne-Erlebnis für Betreiber und Gäste.

„Keidenzeller Hof“: minimalistische Haute Cuisine aus Franken

Im Restaurant Keidenzeller Hof im Landkreis Fürth erwartet die Gäste eine exklusive Sternekarte, die Küchenchef Martin Grimmer Woche für Woche neu erfindet. Das Motto des Gastronomen ist dabei klar: Immer frisch, immer hochwertig, immer handgemacht. Dabei war sich Martin Grimmer zu Anfang seiner Ausbildung gar nicht sicher, ob die Tätigkeit als Koch für ihn langfristig Bestand haben würde. Im Laufe seiner Arbeit in der Küche wich diese Unsicherheit jedoch mehr und mehr großer Begeisterung. Nach mehreren Stationen bei renommierten Küchenmeistern setzt er heute in seiner Küche auf Simplizität, Ungezwungenheit und harmonisch zusammengestellte Kreationen.

(Quelle: Pressemitteilung der METRO Cash & Carry Deutschland GmbH vom 20.02.2017)