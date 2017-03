Neues in der Region: Nordbayerischer Design Frühling 2017

»dörfler – internationale wohnkultur« holt Interior-News und Trends zum Erleben in die Metropolregion

Für die Design- und Interior-Profis startet das Jahr immer mit einem ganzen Reigen internationaler Messen und Roadshows. Neueste Inspirationen, frische Ideen, faszinierendes Design und beeindruckende Techniken erlebbar zu machen und auch für die Nicht-Profis in die Metropolregion zu holen, dafür ist „dörfler – internationale wohnkultur“ mit seiner Kollektionsvielfalt und dem alle Gestaltungsbereiche der Innenarchitektur umfassenden Kompetenzspektrum ohnehin die erste Adresse in Nordbayern. Vor diesem Hintergrund konnte mit der Freude und dem Engagement der Familie Dörfler und ihres Teams der Nordbayerische Design Frühling als neues Angebot für die Designliebhaber und Gestaltungsinteressierten ins Leben gerufen werden. 2017 lautet das Schwerpunktthema „Wie Stoffe Räume beleben, textile Gestaltungskompetenz“.

Passend zur Frühlingsstimmung und ausgleichend zu einem bisweilen als „unbelebt“ empfundenen Designpurismus wird Lust gemacht zu lebensfrohen Gestaltungen, die mit fein abgestimmter Farbigkeit und raffinierten Verarbeitungstechniken ein neues Gefühl in die eigenen vier Wände bringen. Neben den neu ausgestatteten Ausstellungsräumen auf 4 Etagen bei Dörfler wartet auf die Besucher eine ganze Reihe von Präsentationen und Workshops am Wochenende vom 1. und 2. April. Die führenden Kollektionen zeigen Ihre Neuheiten, Designer geben Anregungen, Fachleute sprechen über die passenden Techniken und Tricks. Einen kompletten Programmüberblick findet man unter www.doerfler.de. Die Teilnahme ist kostenfrei. Auch darüber hinaus gibt es bei Dörfler in Erlangen regelmäßig Seminarangebote zu Textil und Deko, nicht zu vergessen die immer jahreszeitlich neu und anregend inszenierten Ausstellungsräume, die immer einen Besuch lohnen.