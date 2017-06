Neues Kursprogramm der JuKS ist da!

»Kunstnomaden« starten ab Juli kreativ ins zweite Halbjahr.

Leuchtend grün und knall gefüllt steht das neue „Kunstnomaden“-Programm der Jugendkunstschule Erlangen (JuKS) bereit. Auf der Pinselstrich-Reise mit bewegten Bildern, Flughunden und Zauberwesen ist die JuKS auch im zweiten Halbjahr 2017 (Juli-Dez) in Erlangen on tour. Die Anmeldung für alle Kurse und Workshops startet online am 24. Juni unter juks-erlangen.de. Die Kurse 1 bis 11 sind bereits für alle Frühstarter ab 17. Juni buchbar. Eine persönliche Anmeldung ist zu den Öffnungszeiten des Servicebüros im Frankenhof möglich.

Stadt Erlangen

JUGENDKUNSTSCHULE

Referat für Bildung, Kultur und Jugend

Kulturamt

Südliche Stadtmauerstr. 35

91054 Erlangen

Fon 49 (0)9131 86- 2812

Fax +49 (0)9131 86-2119

WEB www.juks-erlangen.de;

www.facebook.com/jugendkunstschule.erlangen

Juni: Frühstarter! Einschreibung für Kurse 1 bis 11 des neuen Programms Juni: Einschreibung – Neues Kursprogramm „Kunstnomaden 2. HJ“ Juni: Kunstcafé! 16-17.30 Uhr im Bürgertreff ISAR 12

ab Juli: Kursstart „Kunstnomaden“ – 2. Halbjahr

Juli: Kunstcafé! 16-17.30 Uhr im Bürgertreff ISAR 12 Juli: Kunstcafé! 16-17.30 Uhr im Bürgertreff ISAR 12