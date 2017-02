Neuinszenierung von »Dantons Tod« nach Georg Büchner

Büchners Text aus dem Jahre 1835 bezieht sich zwar auf die Französische Revolution und ihre Auswüchse, hat aber weniger denn je von seiner Aktualität verloren. Denn in »Dantons Tod« geht es um die monströsen Mechanismen, die zum Selbstläufer werden, wenn Gewalt und Willkür im Spiel sind. Die Nürnberger freie Truppe »Das Theaterprojekt« hat jetzt eine Fassung für fünf SchauspielerInnen entwickelt. Das Stück spielt zu Zeiten der revolutionären Stagnation. Danton ist mental müde geworden und agiert hedonistisch. Robespierre, sein agiler Gegenspieler, plädiert zeitgleich »tugendhafte Enthaltsamkeit« und forciert die Ideologie des Terrors als Heilmittel zum gesellschaftlichen Neubau. Für ihn ist Danton ein »Konterrevolutionär«, was der Betroffene ignoriert und ihn schließlich unter die Guillotine bringt. In dieser Inszenierung führt Nikolaus Struck Regie, es spielen Boris Wagner, Markus Fisher, Ulrike Reinhold, Katrin Seidel und Eckhard Ischebeck.

Eine Koproduktion mit der Tafelhalle im KunstKulturQuartier.

Premiere: »Dantons Tod«: Do., 2.2.2017, 19.30 Uhr, Künstlerhaus im KunstKulturQuartier-Festsaal