Nick Cave & The Bad Seeds – Skeleton Tree (Kobald Label Service)

Album des Monats *****

Wie viel Trauerarbeit wirklich in diesem Album steckt, kann der Hörer nicht ermessen, und auch der Film dazu liefert »nur« einen äußeren Rahmen, denn ein Verstehen eines solch tragischen Verlustes gibt es nicht. Außer für denjenigen, der selbst solche Schicksalsschläge erleiden musste, der weiß, was es heißt, wenn Cave von der Verwandlung spricht, äußerlich der gleiche Mensch zu sein, im Inneren aber jemand anderes. Bleibt die Musik: Ein dunkler, dennoch nicht hoffnungsloser Sound-Track, »nur« acht Titel, die aber genau das in fragmentarische Töne gießen, was man glaubt, verstehen zu können, wenn der Tod ein Loch ins Hauptgericht des Lebens gebissen hat. Wundervolle, schaurige Musik, noch minimalistischer, hypnotischer und langsamer als das letzte Album »Push The Sky Away«. Dass Cave sein Leben inzwischen fest mit seiner Kunst verzurrt hat, spürt man hier einmal mehr: Erhaben und gebrochen wie die letzte offizielle Single »Hurt« von Johnny Cash. Emmerich Thürmer

<Darksoul-Soul>