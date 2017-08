Noch Plätze bei der Friedenstafel 2017

Bei der Friedenstafel 2017 sind noch einige wenige Tische frei: An dem Bürgerfest ab 13 Uhr im Anschluss an die Verleihung des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises am Sonntag, 24. September 2017, können alle teilnehmen. Wer kommen und mittafeln möchte, reserviert persönlich oder online unter www.kunstkulturquartier.de einen Tisch für 10 Euro bei der Kultur Information der Stadt Nürnberg, Königstraße 93.

