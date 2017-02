»Nude Cuties«: Film-Werkschau Russ Meyer im KommKino

Er heißt Russell Albion »Russ« Meyer, und er ist der Sohn deutschstämmiger Eltern, in Kalifornien geboren. Die Legende will es, dass Meyer, der Kult gewordene Schöpfer eigentlich unsäglicher Erotikfilme, im 2. Weltkrieg als Kriegsberichterstatter in Europa in einem französischen Bordell Ernest Hemingway traf, »der ihm die Prostituierte mit den größten Brüsten spendierte, damit er sich die Hörner abzustoßen konnte.« Nach dem Krieg wechselte Meyer jedenfalls zur Sex-Front im damals extrem prüden Amerika und arbeitete als Fotograf auch für den »Playboy«. 1958 gründete er schließlich eine eigene Produktionsfirma für sogenannte »Nudie Cuties«, eher lächerliche Filme mit wenig Sex und zähem Witz, die damit freilich der Zensur entkommen wollten. In einem viel späteren Interview mit der »Süddeutschen Zeitung« wird Meyer so zitiert: »Hätte ich mich nicht so sehr für Titten interessiert, wäre aus mir vielleicht ein großer Filmemacher geworden«.

