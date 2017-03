Nürnberger Gartenabfallsammelstellen ab 16. März wieder geöffnet

Die Gartenabfallsammelstellen sind von Montag bis Samstag in der Zeit von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Sonn- und feiertags ist die Anlieferung nicht erlaubt. Die mit Personal besetzte Sammelstelle in der Otto-Kraus-Straße 10 in Schafhof nimmt Dienstag bis Samstag von 10.30 bis 14 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr Grüngut an. Zusätzlich können Gartenabfälle ganzjährig bei den Nürnberger Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) weist darauf hin, dass nur Nürnberger Bürgerinnen und Bürger ihre Gartenabfälle abladen dürfen. Als Anliefermenge sind maximal zwei Kubikmeter pro Tag erlaubt. Größere Mengen sind auf eigene Kosten direkt bei einem privaten Verwerter abzugeben. Behandeltes Holz, Kleintierstreu, Küchenabfälle und Wurzelstöcke sind keine Gartenabfälle. Auch das Abladen von sonstigen Abfällen wie Sperrmüll oder Bauschutt ist nicht erlaubt.

Für kleinere Mengen Grüngut bietet der ASN jetzt die „Biotonne extra“ oder die „Biotonne extra Z“ an. Das sind größere oder zusätzliche Biotonnen für alle Anwesen, für die das gebührenfrei zur Verfügung gestellte Volumen der regulären Biotonne nicht ausreicht oder die mehr Gartenabfälle über die Biotonne entsorgen möchten. Diese neuen Abfallbehälter können von den jeweiligen Grundstückseigentümern oder Hausverwaltungen ab sofort beim ASN schriftlich beantragt werden.

Weitere Informationen zu Gartenabfällen, Kompostierung, Wertstoffhöfen und Biotonne extra sind unter der Telefonnummer 09 11 / 2 31-32 32 abrufbar und nachzulesen im Internet: www.asn.nuernberg.de.

Ähnliche Beiträge