Only Rock’n’Roll: »Gimme Danger« von Jim Jarmusch 

Es war einmal ein junger Mann namens James Newell Osterberg. Mitte der 60er Jahre nannte der sich Iggy Pop und wurde zum Urvater des Punk und zum musikalischen Gegenwurf zur Flower-Power-Bewegung. Zuerst war er ein Blueser, doch dann kam die Erkenntnis: »I smoked a big joint by the river and realised that I was not black.« Der Sänger ist heute 69 und spielte bereits in den Jim Jamusch Filmen »Coffee and Cigarettes« (in einer Szene mit Tom Waits) und »Dead Man«. Mit der Dokumentation »Gimme Danger« hat Jarmusch jetzt Iggy und seiner Rock’n’Roll-Band The Stooges ein Denkmal gesetzt.

»Gimme Danger«; USA 2016; Regie: Jim Jarmusch; Darsteller: Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton, James Williamson