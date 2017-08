Partei Bündnis Grundeinkommen am 9. September in Nürnberg

Das bedingungslose Grundeinkommen ist nun wählbar und steht am 24.09.2017 in der ganzen Bundesrepublik als Bündnis Grundeinkommen (BGE) auf dem Wahlzettel. Das Bündnis ist die erste echte Ein-Themen-Partei Deutschlands und ermöglicht den Wählern, die das Grundeinkommen wollen, diesen Willen bei der kommenden Bundestagswahl wirksam zum Ausdruck zu bringen.

Die Grundeinkommenspartei macht sich dafür stark, dass in Deutschland jedem Bürger ein bedingungsloses Grundeinkommen, ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Zwang zur Erwerbsarbeit, gezahlt wird. Diese Transferleistung soll ein individuelles Recht sein und sozio-ökonomische Teilhabe sichern. Das Grundeinkommen ist dergestalt für das Bündnis ein unverzichtbares Fundament für den modernen Sozialstaat des 21. Jhdrts.

Zum vorletzten Termin seiner Bayerntour kommt das Bündnis Grundeinkommen (BGE) am Samstag dem 09. September nach Nürnberg. Unter zwei Pavillonzelten auf dem Jakobsmarkt und an einem Infostand in der Königstraße kann das Thema Grundeinkommen, aber auch kritische Fragen wie: „ Wer arbeitet dann eigentlich noch und wer zahlt das…“, mit Aktivisten und Kandidaten der Partei diskutiert werden. Eine weitere Möglichkeit zu Information und Austausch gibt an einem Infostand in der Königstraße (42).

Auf dem Jakobsplatz laden zudem mehrere Bodenzeitungen mit der Frage: „Was würden Sie tun, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre?“, interessierte Passanten dazu ein, sich mit den Chancen und Möglichkeiten des Grundeinkommens auseinanderzusetzen.

Im Anschluss daran, so gegen 18:00, besteht die Möglichkeit mehrere Kandidaten des Bündnis Grundeinkommen(BGE) im Cafe Treibhaus, Karl-Grillenberger-Straße 28 zum BürgerInnengepräch zu treffen.

www.buendnis-grundeinkommen.de