Phantastische Bilder von Jo & Hans Niklaus

Jo Niklaus ist durch das Kopieren vor den Originalen im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe und im Städel in Frankfurt an genaues Arbeiten gewöhnt. Daraus resultieren ihre immens detailfreudige Trompe-l´œil- und Porträtmalereien sowie ihre Bilder im Stil des Phantastischen Realismus. Hans Niklaus, ihr 2013 verstorbener Mann, malte ebenfalls Tafelbilder in jenen Stilarten, insbesondere surreal-hyperrealistische Arrangements von Schnecken und Muscheln. Von bedien Künstlern sind nun ausgewählte Arbeiten im Stadttheater Fürth zu sehen. (Abb.: Hans Niklaus: »Herbst«, Acryl, 2009).

Stadttheater Fürth, 22.01.-14.03.2017