Procol Harum am 11.9. im Serenadenhof!

»A Whiter Shade Of Pale« ist Pop-Legende, ein unsterblicher Song mit Soul-Blues-Barockelementen und einem Songtext von Keith Reid, der bis heute undechiffrierbar scheint. Reid schrieb auch fast alle weiteren, stets vielschichtigen und sehr poetischen Texte für Procol Harum, die Sänger und Pianist Gary Brooker, der die Band 1967 gründete, kongenial in Musik verwandelt hat. Brookers Stimme war und ist bis heute die Seele einer Band, die viele personelle Wandlungen erlebte, aber nie ihren Charakter verlor, dank Brooker, dem musikalischen Fels. Und der hat zum 50. Jubiläum von Procol Harum kein Pale-Recycling, sondern ein ambitioniertes neues Album eingespielt: schlicht »Novum« getauft. Neu ist die Kooperation mit Textdichter Pete Brown, bekannt für Cream-Songs wie »White Room« und »Politician«. Auch dies eine fruchtbare Partnerschaft mit überzeugendem Resultat: musikalisch sehr unterschiedliche Songs, die wie differenzierte, bildhafte und ganz gewiss nicht religiöse Assoziationen zu den zehn Geboten erscheinen. »Sunday morning« ist so ein unwiderstehlicher neuer Ohrwurm, den Brooker mit warmer, kraftvoller und nuancierter Stimme trägt, eine wunderbar anrührende Ballade. Aber Brooker ist ja nicht allein: Neben sich hat er eine fantastische Band, die ihn seit vielen Jahren auf seiner »never ending tour« weltweit begleitet . Und diese Band hat Kraft, Dynamik und Feinsinn. Weil Procol Harum nie eine Mainstream-Band war und auch jetzt nicht die Jugend nachholen will, darf man sich auf ein hochklassiges Live-Konzert mit einigen neuen Songs und natürlich den Klassikern von Procol Harum freuen, etwa auf die melancholisch-morbide Ballade »A Salty Dog«, das schillernde Poem »Conquistador« und natürlich das niemals erbleichende Jahrhundertwerk »A Whiter Shade OF Pale«.

Das Konzert von Procol Harum:

am 11. September im Serenadenhof Nürnberg, 19.30 Uhr