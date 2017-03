Prominente Paten für den Filmstart »Der junge Karl Marx«

Prominente Paten präsentieren »Der junge Karl Marx« in Nürnberg. Das Porträt der frühen Freundschaft zwischen Karl Marx und Friedrich Engels startet am 02. März 2017 bundesweit im Kino. Filmvorführungen mit Paten finden statt:

Am Donnerstag, 02. März 2017 um 20 Uhr im Cinecitta in Nürnberg mit Titus Schüller (der 30-jährige Betriebswirt ist Stadtrat der Linken in Nürnberg und hat sich das Thema Wohnungspolitik als Schwerpunkt gesetzt).

Am Donnerstag, 02. März 2017 um 20.30 Uhr im Metropolis in Nürnberg mit Angelika Lüdemann (Mathematisch-Technische Assistentin und Kreisvorsitzende von Die Linke in Nürnberg).

