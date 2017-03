Rache des Musikkritikers: »Wilde Maus« von Josef Hader

»Ich bin seit 25 Jahren Musikkritiker – ich kann nichts anderes«, erklärt Georg (Josef Hader) seinem Chef. Doch der nimmt die Kündigung nicht zurück. Da ist auch der gebrüllte Nachsatz »Arschloch. Deutsche Sau!« nicht hilfreich. Klapsmühle Hilfsausdruck, so würde dies Hader in seiner Rolle als Privatschnüffler Brenner wohl formulieren. Folgerichtig sitzt Georg bereits zu Beginn des Films nackt im Schnee, schwer verbeult, mit einer Flasche Jack Daniels in der Hand und kichert. »Wilde Maus« ist das Regiedebüt von Josef Hader. Ihm gelang eine sehenswerte Tragikomödie. Obwohl die Hauptfigur rapide dem Rentenalter zusteuert, träumt Gattin (Pia Hierzegger) nach wie vor von einem Kind. Georg verschweigt ihr seine Kündigung, sucht eine neue Existenzbasis. Schließlich übernimmt der Ex-Journalist die altersschwache Prater-Achterbahn »Wilde Maus«. Ein bisschen Michael Haneke, eine Prise Wolf Haas und jede Menge Hader.

»Wilde Maus«; Ö 2016; Regie: Josef Hader; Darsteller: Josef Hader, Jörg Hartmann, Pia Hierzegger, Georg Friedrich