Roli Müller + Klaus Mages: The Art Of Duo

Der Nürnberger Klasse-Gitarrist Roli Müller trifft sich mit dem exfränkischen Kölner Drummer Klaus Mages zum Duo. Beide kennen sich seit inzwischen 30 Jahren und haben für das gemeinsame Konzert ein Programm ihrer Lieblings- Cover- Songs – etwa von Tom Waits, Ray Charles, Peter Fox, Harry Belafonte, Beatles – neben eigenen Kompositionen zusammengestellt. Roli Müller ist ein technisch äußerst versierter Gitarrist mit Feinsinn für Zwischentöne, ähnliches gilt für Klaus Mages, der per Basspedal »dicke Basistöne« erzeugt und mit differenziertem Groove trommelt, gelegentlich heftig shoutet und eventuell sogar seine Original-Singende Säge auspackt, um etwa »Somewhere over the rainbow« wimmern zu lassen!

Sonntag 12.3.2017, Cafe Express, Bulmannstraße 4, Nürnberg, 20.00 Uhr