Rossinis »Italienerin in Algier« am Staatstheater Nürnberg

Die Regisseurin Laura Scozzi gehört zu den Publikumslieblingen am Nürnberger Staatstheater in der Intendantenära von Peter Theiler. Die gebürtige Mailänderin ist bekannt für ideenreichen Inszenierungen, in denen sie unter ironischer Lupe die Handlung der Stücke gesellschaftskritisch seziert. Laura Scozzi zeichnet mit viel Humor eine unterhaltsame Geschichte, in der die Frauen die Aktiven sind. … Zudem gibt es reichlich ungewohnt deutliche Erotik mit viel nackter Haut auf der Bühne des Staatstheaters zu sehen. Als besonderen Regieeinfall hat Laura Scozzi ein Tanzpaar installiert, das sich – mal raufend und mal liebend – durch die Handlung kämpft. Dafür gab es am Ende für Pawel Dudus und Selina Lettenbichler einen Sonderapplaus. Die herausragenden sängerischen Leistungen lieferten Ida Aldrian (Isabella), Marcell Bakonyi (Mustafà) und Levent Bakirci (Taddeo). Unter dem Belcanto-Spezialisten Guido Johannes Rumstadt entwickelte die Staatsphilharmonie die nahtlose Dynamik für diese rasante Inszenierung. Viel Applaus für alle Mitwirkenden!

Weitere Vorstellungen:, 01.02., 05.02., 12.02., 26.02., 28.03., 01.04., 15. 04., 17. 04., 23. 04. Oper im Staatstheater Nürnberg