Sandstein-Idyllen& Bratwürste! »50 historische Wirtshäuser in Mittelfranken«

Besonders gut schmeckt gutes Essen in schönen und gepflegten alten Gast- und Wirtshäusern. Ein sechsköpfiges Autorenteam hat sich für dieses Buch auf Recherchen in Mittelfrankens Gastronomie-Landschaft begeben, unter ihnen Kunsthistoriker und Philologen. Aber keine Sorge: Es ist alles andere als ein wissenschaftlicher Report entstanden, sondern ein sehr anschaulicher Reiseführer in die Gegenwart der Vergangenheit. 50 solcher historischer Gaststätten wurden gefunden, besucht, geprüft, fotografiert und beschrieben. Kurz und knapp erfährt man etwas über die Geschichte des Hauses, über den Jetztzustand und eben auch über die Speise-Spezialitäten. Das kann etwa der Aischgründer Spiegelkarpfen im »Brauereigasthof zum Löwenbräu« in Adelsdorf sein. Exzellente fränkische Bratwürste isst man wohl im stilvollen Restaurant »Schwarzer Bock« in Ansbach, und das prächtig-heimelige Fürther Lokal »Zum Alten Rentamt« kann ebenfalls entdeckt werden. Ein sehr übersichtliches Buch mit präzisem Register und Gasthofverzeichnis auf einer Landkarte.

»50 historische Wirtshäuser in Mittelfranken«, Franziska Gürtler Sonja Schmid Bastian Schmidt Gerald Richter Peter Morsbach Veronika Wald, Verlag Pustet 2016, 192 Seiten mit zahlreichen Farbfotos, 24,95 €