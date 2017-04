PMJ, das rotierende Musikkollektiv aus Los Angeles, wurde 2011 ins Leben gerufen. Und insgesamt 150 Millionen YouTube-Klicks sprechen für sich: Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox bringt ihre überaus erfolgreichen Vintage-Swing-Interpretationen von Welthits bzw. zeitgenössischer Popmusik erneut auf deutsche Bühnen. Dieser Trend, die Wiederentdeckung der klassischen Swing-Couture, entweder als ElectroSwing, ganz traditionell oder, wie hier, klassisch-stilsicher mit modernen Reminiszenzen, hat Konjunktur. Allein die Jazzversion von »All About That Bass« (Meghan Trainor) wurde fast 13 Millionen Mal geklickt. Doch Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox covert nicht einfach nur Songs. Und jetzt sind sie auch in Franken zu Gast.

Mo., 10.04.2017, 20.00h, Nürnberg, Meistersingerhalle