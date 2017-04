 Shakespeares »Romeo und Julia« am Theater Erlangen

Zwischen Pizza und Polka!

Das größte Liebesdrama der Weltliteratur, Shakespeares »Romeo und Julia«, verlegte Gottfried Keller in seiner Novelle »Romeo und Julia auf dem Dorfe« in ein Schweizer Gebirgstal und machte daraus eine Alpentragödie. Aber damit war das Ende der Fahnenstange der zahllosen Adaptionen dieses Jahrhundertstoffes noch nicht erreicht: im Erlanger Markgrafentheater ist es ein bayerischer Biergarten mit der angeschlossenen deutsch-italienischen Trattoria »Da Montague«, wo sich Liebesglück und Liebesleid bis zum bitteren Tod vollenden. Gespielt wird zwar der elisabethanische Klassiker, jedoch in der deftig-derben Neuübersetzung des österreichischen Schauspielers und Regisseurs Oliver Karbus..

Schlägt schon diese Übersetzung den Ton des Volkstheater eines Ödön von Horváth an, so setzt dem Eike Hannemanns Inszenierung die volkstümelnde Krone der deutschen Wirtschaftswunderwelt der 1960er Jahr auf, als man »Wirtschaftsflüchtlinge« noch als »Gastarbeiter« willkommen hieß. Entsprechend zünftig stoßen also die Montagues und deren Sprössling Romeo und die Capulets und deren behütetes Töchterlein Julia bei bierseliger Blasmusik aufeinander. Die Gangs der verfeindeten Montgues und Capulets treten standesgemäß in Tracht, mit Lederhose, Seppl-Hut und Beinkleit-Stutzen, auf und liefern sich eine ob ihrer Professionalität sehenswerte Wirtshausschlägerei, wofür eigens der auf Kampf-Choreographie spezialisierte Bühnenfechtmeister Axel Hambach engagiert wurde. Da wird das Volkstheater zum Italo-Western!

Nach der Pause nimmt die Inszenierung Shakespeare ernst und beim Wort – und es wird poetisch und todtraurig. Für Julia und Romeo schlägt jetzt schauspielerisch die Stunde, wenn auch noch nicht ihr letztes Stündlein. Marion Neumann macht seinen Romeo überzeugend zum himmelhoch jauchzenden, dann buchstäblich zum Tode betrübten Liebhaber. Ihm ebenbürtig Nina Steils‘ Julia, die in ihrer ersten und vielleicht deswegen so unbedingten Liebe auch ihre großen Gefühle, zwischen Liebe und Verzweiflung, großartig ausstellt. Wenn sich diese Liebesballade auch mit zu vielen Kalauern und Klamauk, Gags und Slapsticks gnadenlos ans Publikum ranschmeißt, so wird sie dafür von den amüsierten Zuschauer doch mit heftigem Applaus und sogar einigen Bravos belohnt!

Fridrich J. Bröder

Weitere Vorstellungen: 6. und 8. April; 11., 12., 30. und 31. Mai

