Sigi Zimmerschied kommt mit: »Der siebte Tag«

Ein Erschöpfungsbericht?

Das ist große Menschheits-Satire, die Zimmerschied da in seinem neuen Programm serviert: Sein »Erschöpfungsbericht« spielt sich natürlich nicht in biblischen Gefilden ab, sondern sehr auf Erden. Zimmerschied ist Engelbert Erz und verzweifelt. Denn sein Chef hat mit ihm ein »universelles Experiment« in sechs Tagen entwickelt: einen »bisher nie dagewesenen Baukasten für Landschaften, Elemente, Lichtwechsel, Kreaturen, Emotionen.« Aber am ominösen sechsten Tag erschuf der Chef ein Wesen nach seinem Ebenbilde und wollte am siebten Tag ausruhen und sein Werk betrachten. Was er aber sah, gefiel ihm nicht – eine Fehlkonstruktion. Und er holte den großen Hammer, das Ding zu zerschlagen. Engelbert Erz, um den geliebten Baukasten retten, hatte die rettende (?) Idee: den Witz! Der Chef akzeptierte unter der Bedingung, dass das Gebilde, nun mit Humor ausgestattet, fähig sei, ihn mindestens einmal pro Woche zum Lachen zu bringen. Und jetzt wird es ernst, denn der Chef hat diese Woche kein einziges Mal gelacht. Engelbert Erz hat jetzt noch zwei Stunden Zeit, und die Zuschauer sind Zeugen. Ein fulminantes Solo des gottesfürchtigen Passauers!

04. bis 06.04., 20 Uhr, Gostner Hoftheater

07. bis 08.04., 20 Uhr, Hubertussaal