»SonnDerBarfuß« – Werke von Ruben Trawally

Der Maler und Objektkünstler Ruben Trawally zeigt im LOFT im Gostner neue Werke. Er widmet sich darin nachvollziehbaren Themen wie: »Sehnsucht und Sonne, Wind und Weite, Passionen und Pullover«. Trawally, zuvor Kunststudent an der Nürnberger Akademie, sagt: »Ich bin sehr Interessiert an Lebendigem, jedoch nur zu Studienzwecken«. Die Resultate seiner Forschungen sind in sehr verschiedenen Techniken entstanden, subtil und heftig.

Vernissage: Mi. 7.06., um 20:00 Uhr im LOFT mit musikalischem Begleitprogramm von »The Devil`s Dandy Dude«. Ausstellungsdauer bis Ende Juli Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: an Veranstaltungstagen bis 1 Uhr nachts!