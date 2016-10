Sportart Bouldern

Nicht mehr nur für Lebensmüde

An einem sonnigen Sommermorgen auf dem Gelände des Nürbanum in der Nürnberger Südstadt tauchen wir ein in die Welt einer Randsportart, die gerade immer mehr zum Breitensport wird. In die Boulderhalle E4 gelangt man durch den Bistro-Bereich, im Hintergrund läuft Musik, die Mitarbeiter sitzen beim ersten (zweiten, dritten?) Kaffee des Tages am Tresen zusammen. Darunter Stefan Ottma, 40, einer der beiden Geschäftsführer. Der hat zwar den einige Tage zuvor vereinbarten Interviewtermin nicht mehr ganz auf dem Schirm, seine Begrüßung könnte trotzdem nicht weniger freundlich ausfallen.

plärrer: Stefan, du betreibst gemeinsam mit deinem Geschäftspart-ner Dirk Uhlig die Boulderhalle E4 in Nürnberg. Kannst du für die Leser, die bisher keine Berührungspunkte mit diesem Sport hatten, erklären, was Bouldern überhaupt ist?

Stefan Ottma: Ja, gerne! Das Bouldern ist eigentlich eine relativ alte Sportart, die aber immer bekannter wird. Bouldern ist Klettern in Absprunghöhe und wurde früher, wie alle Klettersportarten, draußen am Fels gemacht, an kleineren Felsblöcken. Daher auch der Name, der vom englischen Wort boulder kommt, was Felsblock bedeutet.

plärrer: Wie unterscheidet sich das Bouldern vom Seilklettern?

Stefan Ottma: Das Schöne am Bouldern ist, im Vergleich zum Seilklettern, das ganz Offensichtliche: Ich brauche keinen Sicherungspartner und nur wenig Ausrüstung – kein Seil, keinen Gurt und keine Karabiner, sondern nur Kletterschuhe und Chalk (Magnesiumcarbonat, das den Schweiß der Handinnenflächen bindet und Abrutschen verhindern soll; (Anm. d. Red.). Auch die Höhenangst fällt weg, da es nur in geringen Höhen stattfindet. Bouldern ist sehr technisch und sehr maximalkräftig, wohingegen es beim Seilklettern auch auf Ausdauer ankommt. Beim Bouldern spielt Akrobatik, Körpergefühl und Balance eine große Rolle, es gilt, komplizierte Züge zu entschlüsseln.

plärrer: Spricht man beim Bouldern deshalb auch von »Problemen«?

Stefan Ottma: Genau, das gibt es zwar auch beim Klettern, aber da gibt es so eine Stelle vielleicht einmal auf 25 m, die sogenannte Crux. Beim Bouldern habe ich eigentlich mehrere solche Züge hintereinander.

plärrer: Du und Dirk, ihr kommt ja beide nicht aus Nürnberg. Was hat euch hierher geführt?

Stefan Ottma: Wir kommen beide aus Thüringen und haben uns dort am Fels kennengelernt. Thüringen bietet zwar auch viel Kletterei, allerdings waren wir früher schon immer viel in der Fränkischen Schweiz. Ich hatte bei unserem Kennenlernen schon die Pläne geschmiedet, eine Boulderhalle zu eröffnen. Gemeinsam haben wir uns dann überlegt, die Halle in einer Region zu eröffnen, in der wir uns wohlfühlen und dem Klettern am Fels nachkommen können. Am Ende waren wir uns einig, dass die Fränkische Schweiz sowohl für uns als auch die Geschäftsidee das größte Potential bietet.

plärrer: Wie kamt ihr auf den Standort im Nürbanum?

Stefan Ottma: Bei der Immobiliensuche haben wir vor allem auf die Mietpreise in den Stadtteilen geachtet, außerdem auf die Erreichbar-keit mit Bus, Bahn, Fahrrad und Auto und sind dann relativ schnell auf die Halle hier gestoßen. Die nächste Frage war, ob wir es schaffen, den Vermieter auf unsere Seite zu bringen, da Bouldern ja eine Sportart ist, die noch wenige kennen. Viele denken außerdem: Klettern in so geringen Höhen, wer macht denn das, das ist doch Quatsch. Außerdem benötigten wir eine relativ hohe Quadratmeterzahl und das bei dementsprechend hohen Mietpreisen. Wir waren uns nicht sicher, wie viel Überzeugungsarbeit nötig sein würde, um die Glaubwürdigkeit von zwei »Spinnern« wie uns unter Beweis zu stellen. Allerdings war der Vermieter gleich nach dem ersten Gespräch auf unserer Seite und dann ging das ruckizucki.

plärrer: Wie lange hat der Ausbau der Halle gedauert?

Stefan Ottma: Mit der Planung begonnen haben wir im November/Dezember 2012. Nach zweieinhalb Monaten war dann die ganze Halle umgesetzt.

plärrer: Wow, ganz schön schnell!

Stefan Ottma: Ja, das stimmt! Und wir haben fast alles selbst gemacht, Tag und Nacht. Die Kletterwände werden von einer Firma geplant und gefertigt und dann als großes Puzzle geliefert, das es dann zusammenzusetzen gilt. Nach einem Tag wussten wir, wie es funktioniert, und so stand die Kletterwand selbst innerhalb von drei Wochen. Am längsten haben wir für den Gastronomiebereich gebraucht, weil man sich da, in einer leeren Halle stehend, erstmal überlegen musste, was kommt wo hin. Das waren dann Dinge, die man noch nie gemacht hatte, genau wie das Kassensystem, die Belüftung, Heizung, Beleuchtung etc. Glücklicherweise kennen wir viele Leute, die uns gute Tipps und positives Feedback gegeben haben, das hat sehr geholfen.

plärrer: Was hast du denn eigentlich vorher gemacht?

Stefan Ottma: Ich hatte einen Montagebetrieb und wir haben Windräder gebaut, Funkmasten und Strommasten. Vorher war es Montieren mit Stahl und jetzt eben mit Holz.

plärrer: Dann seid ihre beide richtige Quereinsteiger?

Stefan Ottma: Ja! Hätte ich etwas im kaufmännischen Bereich studiert, könnte ich sicherlich alles viel besser auswerten, sehen wo sind die Defizite und so weiter. Was aber das Klettern und die Kommunikation mit dem Kunden angeht, würde das keinen Unterschied machen. Von größeren Hürden bei der Geschäftsgründung wird also nicht berichtet – trotzdem wollen wir noch einmal nachhaken. Wir sind neugierig auf die Szene, die hinter dem Boulder- und Klettersport steht. Ist es eine eingeschworene Gemeinschaft und wenn ja, gilt das auch Regionen übergreifend? Wie reagieren die Franken auf die Zugereisten« aus Thüringen?

plärrer: Du hast gesagt, ihr hattet viele Helfer. War es nicht schwierig, hier als »Zugezogener« zurechtzukommen?

Stefan Ottma: Hm (schmunzelt), wir hatten sehr viele Helfer aus den Neuen Bundesländern mitgebracht. Das waren alles bestehende Kontakte, die meisten davon sind als Tischler oder Schreiner selbstständig und sowieso viel auf Montage unterwegs. Aber wir haben gemerkt, dass wir am Anfang auch auf Ablehnung gestoßen sind. Das wurde zwar nicht direkt kommuniziert, aber über Ecken hat man doch schon mal aus der Kletterszene gehört, dass sich manche denken: »Jetzt kommen hier so ein paar Ossis und machen in Nürnberg eine Halle auf«. Das war verstörend, aber ich denke, das war eine absolute Minderheit und da pfeifen wir drauf.

plärrer: Wie war das hier im Stadtteil, im Nürbanum?

Stefan Ottma: Ach, hier sind wir supertoll aufgenommen worden. Wir haben ganz tollen Kontakt zu den meisten der anderen Mieter auf dem Gelände. Es gibt jedes Jahr ein großes Sommerfest, wo wir eine Außenkletter-wand aufstellen. Wir sind hier so ein bisschen der Hahn im Korb und fühlen uns sehr gut aufgenommen. Auch unsere Kunden haben sich mittlerweile alle an unseren Dialekt gewöhnt und wir sind eine große Familie geworden. Die Sache mit den Ossis hören wir eigentlich gar nicht mehr. plärrer: Als Außenstehender kann man den Eindruck bekommen, dass die Kletterszene eine ziemlich eingeschworene Gemeinschaft ist. Wie siehst du das als Insider?

Stefan Ottma: Das war tatsächlich mal so, nimmt aber ab, da Klettern zusehends zum Breitensport wird. Früher gab es kleine Keller, wo sich Leute getroffen haben, um bei möglichst geringen Temperaturen an ganz kleinen Griffen ganz schwer zu klettern. Da musste man auch ein bisschen masochistisch veranlagt sein, nichts für Jedermann. Das Ziel waren damals immer die großen Berge – Ausgesetztheit, Kälte, lange Touren, hohe Anstrengung. Das trifft natürlich nicht jedermanns Geschmack und ist einer kleinen Community vorbehalten, die sich untereinander mit wilden Aktionen anstachelt. Allerdings hat das extrem abgenommen, da die Leute gemerkt haben, man muss nicht lebensmüde sein, um einen Sport wie Sportklettern oder Bouldern zu machen. Es gibt natürlich immer noch einen kleinen Kern von Leuten, die das schon ewig machen und die sich auch alle irgendwie kennen. Durch die ganzen Hallen kommt jetzt aber auch eine Generation nach, die z. B. die Menschen, die für uns noch die absoluten Idole waren, gar nicht mehr kennt. Zu einem ist das eine traurige Entwicklung, aber eigentlich freuen sich auch alle, dass die Sportart so beliebt ist. Für den Fels ist die Entwicklung sicherlich auch nicht unbedingt schön, da mittlerweile richtige Menschenmassen raus gehen und das Klettern in der Natur ausüben wollen. Andererseits wird durch die Hallen die Möglichkeit gegeben, den Sport indoor auszuüben, wodurch die Natur wiederum entlastet wird.

plärrer: Siehst du die Natur, also das Klettergebiet Fränkische Schweiz, als Konkurrenz?

Stefan Ottma: Naja, das kann man schon so sagen. Standorte wie Hannover oder Berlin haben beispielsweise den Vorteil, dass es bei schönem Wetter neben den Hallen wenig Ausweichmöglichkeiten gibt. Hier in Nürnberg merken wir, dass gerade am Wochen-ende viele Kletterer die Möglichkeit nutzen und die komplette Zeit draußen in der Fränkischen verbringen. Wir hatten anfangs auch das Problem, das der Sport noch nicht so populär war. Durch die nahen Felsen gab es hier natürlich schon eine Klettercommunity. Allerdings ist es auch nicht so einfach, einen Felskletterer dazu zu bewegen, in die Halle zum Bouldern zu gehen. Das macht der nur, wenn es draußen zu nass oder zu kalt ist oder der Sicherungspartner fehlt.

plärrer: Also ist die Fränkische Schweiz zwar Konkurrenz, aber auch ein Alleinstellungsmerkmal, das Kletterer in die Region zieht?Stefan Ottma: Natürlich. Die Fränkische wird ja auch als eines der besten Klettergebiete Europas gehandelt. Die Kletterei ist sehr speziell, die Strukturen einmalig in Europa, sehr fingerlastig, sehr technisch – das muss man mögen. Trotzdem zeigt sich ganz klar, dass die Zahl der Menschen, die in der Fränkischen Schweiz klettern gehen, von Jahr zu Jahr zunimmt. plärrer: Haben sich diese Veränderungen, von denen du erzählst, auch schon in den drei Jahren, in denen ihr eure Halle betreibt, abgezeichnet?

Stefan Ottma: In den Medien wird das Bouldern ja jetzt erst als Boom dargestellt. Wir sehen natürlich, dass der Boom schon seit zehn Jahren da ist, wenn auch in etwas anderen Maßstäben. Der Zuwachs an Hallen ist gerade in den letzten fünf Jahren immens. Wir hatten in Nürnberg den Vorteil, dass das Café Kraft schon ein Angebot und damit eine Nachfrage geschaffen hatte, von der wir anfangs mitprofitiert haben. Mit dem E4, der zweiten Boulderhalle in Nürnberg, wurde die Angebotsvielfalt erhöht und damit der steigenden Popularität und Nachfrage entsprochen. Die Leute merken, dass

Klettern nicht der Extremsport ist, als der er früher gegolten hat und eine echte Alternative zum Fitnessstudio, weil es auch geistig fordert und sehr kommunikativ ist. Da sitzt man mit einem Haufen Leuten vor so einem Boulder und grübelt, wie es funktionieren könnte. Es tut mir wirklich gut zu beobachten, dass Menschen, die sich über die Halle kennengelernt haben, sich unterhalten und dann zusammen in Urlaub fahren. Klettern ist eben ein Sport, der super verbindet. Das ist für mich, glaub‘ ich, der entscheidende Unterschied zwischen Bouldern und Seilklettern: dass die Boulderer besonders offen sind, sich gegenseitig Tipps geben und deshalb so schnell Kontakt zwischen den Menschen entsteht. Wir merken auch, dass Leute, die das erste Mal hierher in die Halle kommen und das Bouldern vielleicht auch das erste Mal ausprobieren, sofort von denen Unterstützung bekommen, die das schon länger machen. Die fühlen sich gut aufgehoben. Das ist sicher ein wichtiger Grund, warum die Community immer weiter wächst.

Text und Fotos: Lisa Kügel

