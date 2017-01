Stadt Nürnberg: Sör zieht um – eingeschränkte Erreichbarkeit

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) zieht in eine neue Zentrale am Rathenauplatz, Sulzbacher Straße 2-6. Der Umzug erfolgt stufenweise und dauert vom 7. Februar bis zum 2. Mai 2017. Einige Abteilungen mit Publikumsverkehr sind zu bestimmten Zeiten nicht erreichbar.

Das Sör-Servicetelefon kann von Montag, 6. Februar, ab 12 Uhr bis einschließlich Mittwoch, 8. Februar, keine Anrufe entgegennehmen. Ab Donnerstag, 9. Februar, ist die Hotline wieder unter der bisherigen Telefonnummer 09 11 / 2 31-76 37 für die Bürgerinnen und Bürger da.

In der darauffolgenden Woche ist das Sachgebiet Veranstaltungen und Ausnahmegenehmigungen an der Reihe. Von Dienstag bis Donnerstag, 14. bis 16. Februar, ist die Abteilung weder telefonisch noch per Fax oder E-Mail erreichbar.

In der neuen Verwaltungszentrale arbeiten künftig die Werkleitung sowie fünf Abteilungen unter einem Dach zusammen. jos

(Quelle: Stadt Nürnberg, Presse- und Informationsamt)

Ähnliche Beiträge