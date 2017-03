Starfotograf Juergen Teller im Kunstpalais Erlangen

Bubenreuth, ein Dorf mitten in der fränkischen Provinz nördlich von Erlangen, ist – bestenfalls – wegen seiner »Geigenbauersiedlung« bekannt, in der nach dem Kriege die aus dem Sudetenland vertriebenen und geflüchteten Musikinstrumentenhersteller eine neue Heimat fanden. Jetzt rückt der international renommierte Mode-Fotograf Juergen Teller, der 1964 in Bubenreuth in eine solche Geigenbauerfamilie hineingeboren wurde und später In London seine internationale Karriere startete, seine fränkischen Wurzeln in den Mittelpunkt seiner Foto-Shootings. Das Ergebnis ist derzeit in einer Ausstellung im städtischen Kunstpalais zu sehen. Internationales Aufsehen erregte Juergen Teller in den früher 1990er Jahren, als er Top-Models, wie etwa Kate Moss oder Kristen McMenamy, ungeschminkt und ungeschönt mit den Kreationen bekannter Designer fotografierte; auf Müllhaufen, zerlumpt in Schubkarren oder in intimen, freizügigen Posen.

Städtisches Kunstpalais Erlangen, Marktplatz 1. Bis 23. April.

www.kunstpalais.de