Statt »Manhattan« bald Deluxe-Kinos in Erlangen!

Ab 1983 betrieb der spätere Cinecittà-Chef Wolfram Weber das »Manhattan« in Erlangen mit anspruchsvollem Filmprogramm. 2007 wurde das Kino von Peter Zwingmann übernommen. Jetzt muss er es wegen Mieterhöhung aufgeben. Angeblich »aus der Zeitung« erfuhr Weber davon. Überzeugt, dass »unter anderen Bedingungen ein Kino hier durchaus wirtschaftlich weiterbetrieben werden kann«, entschloss sich Weber, nach Umbau des alten »Manhattan« eine neues »Deluxe-Kino dort einzurichten. Der neue Mietvertrag für die Kinos an der Güterhallenstraße in Erlangen wurde jüngst unterzeichnet. Das Deluxe-Konzept beinhaltet Säle mit extra großem Reihenabstand, individuell elektrisch einstellbaren Liegesesseln mit bequemen 85 cm Breite, neuesten Sony 3D Doppelprojektoren und Dolby Atmos-Tonsystem sowie Service am Platz während des Vorprogramms . Im November werden die Deluxe-Kinos im ehemaligen »Manhattan«-Kino die Pforten öffnen. Peter Zwingmann und seine Partnerin Elisa Coburger sind zur Zeit noch auf Suche nach einem neuen Abspielort für ihr engagiertes Kino-Konzept.

