Stella Polaris – Film zur Ausstellung

Mit den Ausdrucksweisen des filmischen Portraits begleitet der Dokumentarfilm „Stella Polaris* Ulloriarsuaq“ das gleichnamige Lichtkunstprojekt in Grönland, das noch bis zum 28. August 2017 in einer Ausstellung des Museums Industriekultur präsentiert wird. Dort ist der Film, der im Juni dieses Jahres auf dem Los Angeles Filmfestival Weltpremiere hatte, jeweils sonntags am 20. und 27. August 2017 um 15 Uhr zu sehen.

Auf höchstem technischen Niveau zeigt der Nachwuchsregisseur Yatri N. Niehaus in seiner ersten dokumentarischen Arbeit im Alleingang die Entstehungsmomente dieser einzigartigen Licht-Fotokunst. Neben faszinierenden Aufnahmen, in denen er Grönlands Gletscher und Eisberge festhält, interviewt er die einheimischen Lichtbotschafter, die der Welt vieles über das verschwindende ewige Eis zu sagen haben.

Im Rahmen der im Museum Industriekultur während der Sommerferien laufenden Aktion „Pay what you want – Zahl‘ was Du willst“ können die Besucherinnen und Besucher auch für diese Aktion ihren Eintrittspreis selbst bestimmen.

Ähnliche Beiträge