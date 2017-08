»Stille Post« mit Fotografien von Herlinde Koelbl

Schon immer hat sich Herlinde Koelbl für Menschen interessiert und sich mit entsprechenden Foto-Zyklen – etwa »Jüdische Porträts« – einen sehr guten Namen gemacht. Ihr jüngstes Projekt hat eine intelligente Grundidee: das Kinderspiel »Stille Post«, in dem Gehörtes durch Flüstern an den Nachbarn weitergegeben wird. Ein Spiel, bei dem man zugleich Sender und Empfänger einer Botschaft ist. Herlinde Koelbl hat für ihr visuelles Projekt 28 ungleiche Paare von Frauen, Männern und Kindern aus 16 Nationen ins Atelier geholt und fotografiert, unter ihnen Prominente wie Barbesitzer Charles Schumann, Amelie Fried oder Schauspielerin Sunnyi Melles. So entstanden äußerst beredte, großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien.

Bis 10. September 2017, Museum für Kommunikation Nürnberg, www.mfk-nuernberg.de