Stories von Matthias Brandt / »Raumpatrouille«

»Keiner da.« So beginnt die erste Geschichte in Matthias Brandts »Raumpatrouille«. Es sind natürlich keine Science Fiction-Stories, sondern Spaziergänge durch die eigene, kontrollierte Kindheit, angeblich »alles erfunden«. Klar. Matthias Brandt wurde 1961 in Berlin als Sohn eines späteren Bundeskanzlers geboren, der von 1969 bis 1974 Deutschland regierte. Und in dieser Zeit, in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn, spielen sich die meisten so fiktiven wie sehr realen Geschichten ab. Klein-Matthias lebt in einer Art luxuriöser Quarantäne, denn als Sohn eines so hohen Politikers unterliegt er massiver Sicherheitsfürsorge, die ihn von der Welt trennt. … »Raumpatrouille« ist keine Heldenlebenfantasie als Sohn einer Polit-Legende, kein larmoyantes Selbstporträt, sondern bietet kleine Geschichten, die knapp und lakonisch erzählt und mit sanfter Selbstironie gewürzt sind. Sehr sympathisch.

Matthias Brandt, »Raumpatrouille«, Kiepenheuer&Witsch, 176 Seiten, 18 €