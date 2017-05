Street Art in Nürnberg soll stärker gefördert werden

Hocherfreut zeigt sich SPD-Stadträtin Eva Bär, dass eine stärkere Förderung von Street Art in Nürnberg beschlossen werden soll. Bär hatte in einem Antrag im Dezember 2015 einen Bericht über diese Kunstform – die allgemein mit Graffiti in Verbindung gebracht wird, darüber hinaus aber alle Formen von im öffentlichen Raum angebrachten Zeichen und Kunstwerken bezeichnet – gefordert. In Nürnberg erfuhren in den letzten Jahren nicht zuletzt die Arbeiten von Julian Vogel viel öffentliche Aufmerksamkeit und Wertschätzung, international steht der bekannte Street-Art-Künstler Banksy für die Popularisierung dieser Kunstform.

So soll beschlossen werden, dass vermehrt geeignete Flächen zur Verfügung gestellt werden sollen. Eine ebenfalls angedachte Ausstellung über die hiesige Street-Art-Szene und eine zentrale Dokumentation dieser (oftmals temporären) Kunstwerke wären wichtige Zeichen der Stadt Nürnberg, dass auch neue Kunstformen abseits der klassischen Museumslandschaft unterstützt und beachtet werden.

Bild v.l.n.r.: Julian Vogel (Street Art Künstler/ Designer)/ Eva Bär (SPD-Stadträtin) / Carlos Lorente (Graffiti-Künstler/ Geschäftsführer Graffiti-Akademie Nürnberg