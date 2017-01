»Stück Plastik« von Marius von Mayenburg / Gostner-Premiere!

Marius von Mayenburg schrieb diese rabenschwarze Satire über mentalen Wohlstandsmüll in Zeiten von Hektik und Political Correctness. Und er inszenierte die Uraufführung von »Stück Plastik« auch selbst an der Schaubühne Berlin. Es ist eine handfeste Farce, in der ein Ehepaar ziemlich blind an den Rändern des Burnout agiert. Sie ist Assistentin eines Konzeptkünstlers, er ist Chirurg, und der Sohn pubertiert und nervt. Also legt man sich eine Haushaltshilfe zu. Die ist still, putzt, wäscht und kocht und bleibt unberührt von dem Chaos um sie herum. Das Ehepaar macht sich ziemlich oberflächliche Gedanken über sie, und der Künstler will sie gar in einer Performance einspannen: als putzende Putzfrau. Ist das dann schon Kunst oder noch Missbrauch? Für das Gostner führt Stephan Thiel Regie, und es spielen Helwig Arenz, Barbara Seifert, Lena Stamm, Christoph Schüchner und Thomas Witte.

18. bis 21.01. & 25. bis 28.01., jeweils 20 Uhr, Gostner Hoftheater