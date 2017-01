Sturmtief »Egon« und die Folgen in der Region

Das Sturmtief Egon sorgt in ganz Nürnberg für Schäden an Bäumen.

Beim Servicetelefon des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) sind bislang acht entwurzelte Bäume gemeldet worden, die sich im öffentlichen Raum befanden. Sör sorgt dafür, dass die Bäume und Äste umgehend aus dem Weg geräumt werden, um den Verkehr so wenig wie möglich zu behindern. Am Sör-Servicetelefon werden aber auch zahlreiche Baumstürze auf privaten Grundstücken gemeldet. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sollen diese Schäden bitte über die Notruf-Nummer 112 der Feuerwehr melden.

Tiergarten Nürnberg bleibt am 13. Januar geschlossen:

Um die Gefährdung seiner Besucher auszuschließen, muss der Tiergarten aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben. Das anhaltende Sturmtief Egon hat zu Windbrüchen an Bäumen im Tiergarten geführt. Die Aufräumarbeiten auf den Wegen und die Kontrolle der Tiergehege werden noch den Nachmittag und Abend über andauern. Ab morgen, Samstag, 14. Januar 2017, ist der Tiergarten wieder zur normalen Winteröffnungszeit ab 9 Uhr geöffnet.

Schließung des Nürnberger Süd- und Westfriedhofs am Wochenende:

Das Sturmtief Egon hat beim Baumbestand einen erheblichen Schaden verursacht. Deshalb bleiben der Süd- und der Westfriedhof mit ihrem dichten Baumbestand am nächsten Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar 2017, für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Die weniger waldreichen kleineren städtischen Friedhöfe sind geöffnet. Besucherinnen und Besucher werden aber trotzdem um besondere Vorsicht gebeten.

Auch in Fürth bleibt aufgrund der Gefahr durch herunterfallende Äste und Zweige der Friedhof in Stadeln am 13. Januar den ganzen Tag gesperrt.

