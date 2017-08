SunSalute Yoga-Studio bietet Yogalehrer-Ausbildung

Das SunSalute Yoga-Studio wurde 2003 von Heike Eichenseher gegründet. In der heutigen gemeinsamen Leitung mit Wolfgang Schuller wurde eine harmonische und einzigartige Atmosphäre geschaffen, in der jeder Mensch seine individuelle Persönlichkeit durch einen geistig orientierten Yogastil entfalten kann.

Die Essenz dieser Arbeit liegt in der Verwurzelung der alten klassischen Yogatraditionen nach Patanjali. Basis sind die geistigen Lehren von Paramahansa Yogananda in der Verbindung mit der heutigen innovativen Erkenntnis aus dem Westen.

Die universellen Ausrichtungsprinzipien von Anusara Yoga bilden eine wichtige Säule für die Weiterentwicklung des Hatha-Yoga, um Menschen in alle Altersklassen und Bedürfnissen unterstützen zu können. Yoga ist eine Kunst, den persönlichen Lebensweg durch Bewusstsein und innerer Selbsterkenntnis täglich neu zu gestalten.

Jeder Lehrer kreiert durch sein eigenes Wissen, seiner eigenen Yogapraxis und Erfahrung seinen individuellen Yogaunterricht.

Yoga verkörpert eine lebensbejahende Energie, die sich jeden Tag kreativ entfalten möchte. Es ist wie ein tiefes Ankommen im eigenen Wesenskern. Im Seelenbereich eines jeden Menschen ist eine natürliche Freude und Verbindung zur Schöpfung möglich.

Ein Infoabend zur Yogalehrer-Ausbildung im Januar 2018 findet am 27. September im Sunsalute Studio statt: www.sunsalute.de/yoga-angebot/ausbildung

Sunsalute Yoga, Heike Eichenseher & Wolfgang Schuller, Wiesentalstr. 32–34, 90419 Nürnberg – St Johannis, www.sunsalute.de