Sven Drühl: »Simulationen, Landschaft jenseits der Wirklichkeit« 

Sven Drühl, Künstler, Mathematiker und Kunsthistoriker, ist nur auf den ersten Blick ein Maler heroischer Landschaften –Hochgebirge. gewaltige Meereswellen oder gar Vulkane. In künstlerischer Wirklichkeit sind es aber »Simulationen jenseits der Wirklichkeit«. Die Bildmotive orientieren sich an romantischen Landschaftsbildwelten à la Caspar David Friedrich bis hin zur digitalen Gegenwart. Es sind Abstraktionen mit reduzierten Farben, wie eingefroren wirkende Bild-Elemente, die allerdings sehr genau komponiert sind. Sven Drühl arbeitet mit Materialien wie Lack und Silikon, sogar mit Neonröhren. Und er überträgt simulierte Computer-Landschaften in die Malerei. Raffiniert, vielschichtig und einfach bloß schön.

Bis 16. April im Kunsthaus im KunstKulturQuartier, Königstraße 93,

Ähnliche Beiträge