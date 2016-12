Tanzen in der TANZerei – Grenzenlose Vielfalt

Seit 1986 gibt es die Tanzschule an der Fürther Stadtgrenze. Seinerzeit organisierte die Tanzerei auch den ersten Tangokurs in der Region. Seitdem fasziniert der Tango vom Rio de La Plata als Tanz, als Musik, als Lied, als Lebensgefühl Lehrer wie Schüler. Neben Salsa, Modernem Tanz, Kindertanz und Ballett werden in der Tanzerei außerdem die gebräuchlichsten Paartänze in Standard/Latein gelehrt: Langsamer Walzer, Wiener Walzer, Foxtrott, Tango, Cha-Cha-Cha, Rumba, Samba, Jive. Dabei bleibt es nicht bei der reinen Vermittlung von Tanzschritten und Figuren – Rhythmus, Bewegungstechnik und Körpergefühl werden von Anfang an berücksichtigt. Kleine Gruppen machen ein individuelles Eingehen auf persönliche Fortschritte möglich. Tanzbegeisterte Tänzer mit fortgeschrittenen Kenntnissen finden sich in den Trainingsgruppen wieder. Neben dem Erlernen neuer Figuren und intensivem Basis-Training wird an den speziellen Charakteristika der einzelnen Tänze gearbeitet. Außerdem kommen der Slowfox und der Paso Doble als weitere Highlights hinzu.

TANZerei Schule für Tanz GbR, Kaiserstr. 175, 90763 Fürth, Tel: 0911/707997. www.tanzerei.de