»Tatort«-Akteur hält Workshop in Nürnberg

Er heißt Ercan Karacayli, ist 1967 in Istanbul geboren, dann in München und Nürnberg aufgewachsen. An der renommierten Münchner Otto-Falckenberg-Schule hat er Schauspiel studiert. Inzwischen ist er hochaktiv in TV- und Filmproduktionen, darunter »Almanya-Willkommen in Deutschland« und Christian Züberts in Nürnberg gedrehter Film »Dreiviertelmond«. Er spielt in »Tatort«- und »Polizeiruf 110«-Folgen, aktuell in der kommenden »Tatort« Dortmund-Folge namens »Sturm«, wo er den SEK-Leiter verkörpert. Ab 22. April leitet er in Nürnberg einen Schauspiel-Workshop! Ercan Karacayli kann das ganz ausgezeichnet, zumal er seit mehreren Jahren auch als Dozent an der Bayerischen »Theaterakademie August Everding« aktiv ist. Der Schauspiel-Workshop findet im Künstlerhaus Nürnberg statt, veranstaltet vom »Filmbüro Franken«.

Alle Informationen zu den Kursen: www.Filmakademie-Nuernberg.de

