Klangwelten zwischen Ost und West

Wolfgang Netzer ist ein ausgefuchster und schlicht fabelhafter Gitarrist, der am Villa Lobos Conservatorio Rio de Janeiro studiert hat und einst Privatstunden bei dem brasilianischen Gitarren-Virtuosen Egberto Gismonti nahm. Wolfgang Netzer vertonte etliche Dokumentarfilme wie »Jane’s Journey«, von ihm stammt die Titelmelodie zu Michael Moores »Fahrenheit 9/11«. Bei Aufenthalten in Budapest, Istanbul, Kairo, Tunis, Kalkutta und Rio suchte und fand er exquisite musikalische Freunde. Einer von ihnen ist Ranjit Sengupta, Professor für Sarod aus Calcutta, ein ausgezeichneter Instrumentalist und kreativer Komponist. Sein Instrument, die Sarod, ist eines der wichtigsten der klassischen nordindischen Musik. Gemeinsam entwickelten sie das Projekt »The Coral of Life – Klangwelten zwischen Ost und West«, ein hinreißender Klangkosmos voller Spielwitz, großem Können und traumwandlerischer Improvisationskunst. Hier gehen Ost und West, Sarod (indische Laute) und Oud (arabische Kurzhalslaute) oder 7- und 12-saitige Gitarren eine spannungsgeladene Verbindung ein. Das Duo klingt bisweilen wie ein ganzes Orchester, belebt durch fortwährende, bruchlose Tempiwechsel und raffinierte Rhythmen – großes Kino für die Ohren!

JS

Aktuelle CD: »The Coral Of Life«

Konzert: Fr., 28.4., 20 Uhr im Kulturladen Zeltnerschloss

