The Electric Family: Hippies, Punks und Krautrock-Soundtüftler!

Was passiert eigentlich, wenn sich »alte« Hippies, nicht mehr ganz junge Punks und erfahrene Krautrocker treffen, um eine CD aufzunehmen? Bei The Electric Family eine ganze Menge – erst recht, wenn man sich zum ersten Mal seit 2003 zum zwanglosen Musizieren trifft. Seitdem ist viel passiert! Ganz aktuell ist nun unter der Ägide von Tom Redecker und seinem Dauerkumpan Harry Payuta ein neues, inzwischen fünftes Studio-Album entstanden, das so modern klingt, dass es schlicht erstaunt. »Terra Circus« ist ganz großer Musikzirkus, die Nähe zu aktuellen Projekten der intelligenteren Art verblüfft. … Mal wird, wie im klingenden Triptychon »The Dreamboat«, der Einfluss der Progressive-Rock-Gurus von King Crimson hörbar, mal schleicht man sich kurz und in vergleichsweise bündigen vier Minuten via »When Dizzyness Comes Around« in die Gehörgänge. Denn trotz oder wegen der Jams, der perfekten Soli und der Vielschichtigkeit der Sounds – die Melodien stehen bei dieser Familie traditionell im Vordergrund. Und mit »Movin‘« ist der Großgruppe ein veritabler Club-Hit gelungen.

The Electric Family: »Terra Circus«, (Sireena Records)