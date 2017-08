Theatergastspiel COMOEDIA MUNDI mit BABETTES FEST in Nürnberg

1985 gastierte COMOEDIA MUNDI erstmals in Nürnberg. Inzwischen ist die Metropolregion Nürnberg Heimat der Wanderbühne geworden. Die Sommertournee von Bayerns einzigem Zelttheater macht vom 26. August bis zum 16. September in Nürnberg Halt. Mit Theaterzelt und Wagen stehen insgesamt 50 Tonnen Ausrüstung auf über 100 Rädern auf der Wöhrder Wiese im Herzen der Stadt. Es ist das das einzige Zeltgastspiel in diesem Jahr in Mittelfranken.

Kartenvorverkauf ist vor Ort im einmaligen Ambiente von Caféwagen und Theaterzelt. Abends ist um 20 Uhr die Nürnberger Premiere der neuen Produktion Babettes Fest frei nach einer Erzählung von Tania Blixen.

Weitere Informationen beim Sommer-Spezial und unter www.comoedia-mundi.de