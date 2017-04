Themen und Inhalte plärrer April 2017

Titelfoto: Samy Deluxe beim diesjährigen »Jazz & Blues Open Wendelstein«

Leute: Das war das »Filmfestival Türkei-Deutschland 2017«; Theaterprojekt »Lange Weile«; »Innere Stadt«-Papier-Kunst mit Flüchtlingen; CD »Morpheus‘ Grace« von Hannah Rösch; »Tatort«-Workshop in Nürnberg!

Kultur: Fußball-Drama »Der Rote Löwe«; »Feindsender«-Konzerte: No Swing bei den Nazis! Exzellente Weltmusik mit »The Coral of life«; 2. Konzert der Berliner Komponistengruppe »Atonale«; Sigi Zimmerschied kommt mit »Der siebte Tag«; Zwischen Pizza und Polka: Shakespeares »Romeo und Julia« in Erlangen; Premiere der Tragikomödie »Die Ratten« am Staatstheater

Ausstellungen: Kunst & Vernissagen

Stadtentdeckungen: Bergstraße-Tiergärtnertor Nürnberg

Musik: Stars beim »Jazz & Blues Open« in Wendelstein! Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox; Michael Wollny – Piano-Star des Jazz! Rohey: retrofuturistischer Soul-Jazz! Highlights im Jazzstudio Nürnberg; Neu auf CD: u.a. Marc Almond & Soft Cell: »Hits & Pieces«, Marc Lanegan Band: »Gargoyle«, Tom Schilling & The Jazz Kids: »Vilnius«, »Requiem« von Tigran Mansurian u.a.

Film: Große Ruth Beckermann-Werkschau im FilmhausKino; Begegnung mit dem Teufel: »40 Tage in der Wüste« von Rodrigo García; »Happy Burnout« von André Erkau; »Gimme Danger« von Jim Jarmusch; »Tiger Girl« von Jakob Lass; Neu auf DVD-Blu-ray: Fassbinder-Box Blu-ray; Robert Doisneau – Das Auge von Paris; Hospital der Geister u.a.

Gastro: Jura-Frühlamm und »Urrädla«: Das Restaurant »Zum Walberla«; »Hopfen. Hexen? Halleluja!« Ein Bier-Dinnertheater mit Inquisition! »Frischluft!« Feste und Kirchweihen in Stadt und Land

Literatur: Reiseführer gen Italien: Neapel & die Amalfi-Küste; Thomas Wörtche lobt und verreißt neue Krimis & Thriller in »mordslust«; Viel Testosteron: »Hools« von Philipp Winkler

Highlights & Programmkalender

Dies & Das: Neuigkeiten, Vermischtes, Verlosungen

Fix & Fertig