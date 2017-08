Themen und Inhalte plärrer August 2017

Titelfoto: »Klassik Open Air im Park«

Leute: Klassik Open Air & »Last Night« mit Alexander Shelley / 35 Jahre Pegnitzschäfer mit Motorrädern / Abschied von Paula / Die multiple Frau Brettschneider

Kultur: Das » Poetenfest Erlangen«: 24. bis 27. August 2017 / »Luther, Kolumbus und die Folgen. Welt im Wandel 1500–1600«: Große Sonderausstellung im Germanischen Nationalmuseum / Porträt-Serie von 30 Synchronsprechern: die Ausstellung »Faces Behind The Voices« / Unerhörte Musik in der Egidien-Kirche – Konzerte der »Pegnitzschäfer-Klangkonzepte«

Ausstellungen, Kunst & Vernissagen

Stadtentdeckungen: Nürnberger Jakobsplatz – 2. Besuch

Musik: Der Calypso-Trend. Ein hochprozentiges Sound-Porträt / jazz kolumne: Riesen-Jazz-Talent Noam Vazana / Neu auf CD: Paul Weller: »A Kind Revolution«, Sandy & The Wild Wombats: »Devoted To Rock`n`Roll, Konstantin Wecker: »Poesie & Widerstand« u.a.

Film: »David Lynch: The Art Life«; Vater-Sohn-Drama im Hohen Norden: »Helle Nächte« von Thomas Arslan / Romeo + Julia in Indien 1947: »Der Stern von Indien«; Grießnockerlaffäre« von Ed Herzog / Die Angst, sein Gesicht zu verlieren: »Western« von Valeska Grisebach; »Robert Doisneau – Das Auge von Paris« / Neu auf DVD-Blu-ray: Blu-ray-Edition von »Berlin Alexanderplatz«, Baron Blood«, »Rabbi Jacob«, »Verleugnung«, »Die Weibchen«

Gastro: Das Restaurant »Da Zio Vito« in Fischbach / Die Sportgaststätte »La Cena« in Zabo; Das Restaurant »Lichtblick« in Erlenstegen

Literatur: »Football Leaks« von Rafael Buschmann und Michael Wulzinger; Neue Hörbücher: Die große Sherlock Holmes Edition + Phantastische Tierwesen / Thomas Wörtche lobt und verreißt neue Krimis & Thriller in »mordslust« / Neuer Roman von Stuart MacBride: »Totenkalt«; Asterix: fränkisch und belgisch

Sommer Spezial: Tipps für Heim-Urlauber

