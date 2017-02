Themen und Inhalte plärrer E-Magazin Februar 2017

Titelfoto: Film »Fences« von und mit Denzel Washington, Paramount

Leute: Kahchun Wong: neuer Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker; Doris Dörrie liest in Lauf, »Das Kaffeehaus im Aischgrund« von Helmut Haberkamm; Eisige Bilder & heiße Musik! Dig it? Das Nürnberger Jazz-Projekt MHQ; Die gefeierte Kunst der Inge Gutbrod

Aktuell: Ara Güler – »Das Auge Istanbuls«; Nessi Tausendschön: Knietief im Paradies? Rossinis »Italienerin in Algier« Premiere am Staatstheater Nürnber; Ideologien des Terrors – »Dantons Tod« nach Georg Büchner; »Stück Plastik« von Marius von Mayenburg; »Metropolis« mit Live-Filmmusik! »Happy Kunst Hour« im Schloss Almoshof!Die »Global Art Session« geht in die 8. Runde!

Kunst & Ausstellungen & Vernissagen im Februar

Stadtentdeckungen: Äußere und Innere Laufer Gasse, 2. Besuch

Bio Spezial: Bio in der Region rund um die Messe »BioFach«; 3. Nürnberger Saatgutfestival; »Biodiva« – Messe für den Artenschutz; Bio-Schlemmerwoche »Wintergenüsse«; Malwettbewerb »Bio ist … bunt«; Kongress »Stadtlandbio«; Kino in der Kirche: »From Business to Being«; Erfolgsmodell »abokiste«; Porträt Stefanie Wagner: Die »Selbermacherin«; Klosterbrauerei Weißenohe

Musik: Nick Waterhouse, »Hot Cat« des Retro-Soul; Neu auf CD: Bob Dylan Live at the Royal Albert Hall 1966, Ami: »Seasons«; Dropkick Murphys: 11 Short Stories Of Pain & Glory; u.a.; so viel jazz: Tori Freestone, Saxophonistin; Highlights im Jazzstudio Nürnberg

Film: »Fifty Shades Of Grey 2 – Gefährliche Liebe« von James Foley; »Fences« von Denzel Washington; »Der Eid« von Baltasar Kormákur; Film-Werkschau Russ Meyer im KommKino; Neu auf DVD-Blu-ray: Inspector Barnaby Vol. 26; » Lisa und der Teufel« von Mario Bava mit Elke Sommer (!)

Gastro: Das Restaurant »Delphi«, immer noch die griechische Institution? »L’Angolo del Vino da Maria«. die Vinothek in Zabo; Was ist los mit dem »Südlich«?

Literatur: Peter Longerich, »Wannseekonferenz. Der Weg zur ‚Endlösung‘«;Neue CD aus der Trikont-Serie »Stimmen Bayerns«: »Himmel & Hölle; Thomas Wörtche lobt und verreißt neue Krimis & Thriller in »mordslust«; »Dullnraamer Nr. 11«, »Nürnberger Blätter für Literatur der Arbeitswelt

Highlights & Programmkalender

Dies & Das: Vermischtes, Event-Vorschau

Fix & Fertig