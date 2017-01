Themen und Inhalte plärrer E-Magazin Januar 2017

Titelfoto: Soul & Power – Anne Haigis live am 27. Januar in Wendelstein



Leute: Peter Schönlein; Brandl & Kusz: » Nämberch-Blues«; »filmhochzwei«: Christian Kerns Filmscha; Klezmer von einem anderen Planeten? Klaus Jäckle: »Concierto para una fiesta«; Stefan Grasse & Daniel Piccon: »Entre cielo y tierra«

Aktuell: »Der Flügel ist mein Schutzraum!« Porträt des Multitalents Ann-Helena Schlüter; Erzählkunstfestival »Zauber Wort«; »Sämtliche Erzählungen« von Jakob Nolte am Staatstheater; Love Me Tender! Georg Schmiedleitner inszeniert »Die Katze auf dem heißen Blechdach«; Premiere von »Stück Plastik« am Gostner Hoftheater; »Judas« von Lot Vekemans am Theater Fürth; »Schönheit« der Dramatikerin Nino Haratischwili am Staatstheater Nürnberg

Stadtentdeckungen: Weinmarkt und Irrerstraße – zweiter Besuch

Kunst & Ausstellungen & Vernissagen im Januar 2017

Musik: A Deeper Shade Of Black: Dan Familiar; So viel Jazz: Dynamisch: Eric Schaefer & The Shredz! Tony Lakatos Quintett Featuring Emil Mangelsdorff! Neu auf CD: Mick Flannery: »I Own You«; » The Doors at the London Fog«; The Human League: »A Very British Synthesizer Group«; Bela B & Rainer Brandt & Smokestack Lightnin: »Sartana: Noch Warm Und Schon Sand Drauf« u.a.

Film: »Heimat! Das Filmfestival« 2017 im Filmhaus Nürnberg; Tristesse in Texas: »Hell or High Water« von David Mackenzie; Abgründige Komödie: »Die Blumen von gestern« von Chris Kraus; Neu auf DVD-Blu-ray: Zazie in der Metro; Der amerikanische Freund; Im Lauf der Zeit; Dressed to kill-Blu-ray u.a.

Gastro: Kulinarische Tour durch Stadt und Land: Wir präsentieren diesmal eine Auswahl von Stätten der Gastlichkeit, die wir besprochen und für gut befunden haben. Das beginnt bei erstklassigem Espresso und endet nicht beim Schweinebraten.

Literatur: Das Fahrrad im Möhrenbeet; Matthias Brandt: »Raumpatrouille«; 70 Jahre Lucky Luke – Das große Lucky Luke Jubiläum!; »Die geheime Geschichte von Twin Peaks« von Mark Frost; Irrfahrer und Heimatsucher; »Der Tod des Odysseus« von Petros Markaris; Thomas Wörtche lobt und verreißt neue Krimis & Thriller in »mordslust«

Highlights & Programmkalender Januar 2017



Dies & Das: Vermischtes, Event-Vorschau, Verlosungen

Fix & Fertig