Themen und Inhalte plärrer E-Magazin März 2017

Titelfoto: Film »Der junge Karl Marx«



Leute: Bröger-Medaille für Gostner Hoftheater; Roli Müller + Klaus Mages: The Art Of Duo; Claudia Koreck singt für Kinder! Eleni Karaindrou: elegische Melancholie; Achim Goettert spielt auf! Golden Girls GmbH

Kultur: Starfotograf Juergen Teller im Kunstpalais Erlangen; »Intermezzo«: Vorspiel zum Klezmer Festival Fürth & Jewish Music Today; »Weltenmusiken – Frankreich«: Konzert der »pegnitzschäfer–klangkonzepte«; Schüler präsentieren ihre Bilder zu »Bio ist BUNT« in St. Egidien; Gostner-Premiere: »Phantom (Ein Spiel)« von Lutz Hübner und Sarah Nemitz; Hermann Glasers neue Buchreihe »Buchfranken«: Panorama der Kulturgeschichte Frankens

Ausstellungen: Kunst & Ausstellungen & Vernissagen im März 2017

Musik: Broilers: Schlechte Zeiten brauchen (k)einen Beat! Neu auf CD: Tale Of Us-»Endless«, Dool: »Here Now, There Then« u.a.; Ein Fest der starken Frauen! 26. »Rother Bluestage«; Micha Acher & Alien Ensemble: ganz große Jazz-Kunst? Highlights im Jazzstudio Nürnberg; Sonder-Edition »Fresh Cream«-Box

Film: Das »Filmfestival Türkei-Deutschland 2017«: Preview; Die Rache des Musikkritikers! »Wilde Maus« von Josef Hader; »Der junge Karl Marx« von Raoul Peck; Sprünge ins kalte Wasser? 7. Nürnberger FrauenFilmtage: 16.3. bis 22.3; Melancholie und Sehnsucht: »Die andere Seite der Hoffnung« von Aki Kaurismäki; Neu auf DVD-Blu-ray: » Lou Andreas Salomé«; » Schweinskopf al dente«, »Safari« u.a.

Gastro: Antifalten-Creme oder Spinat-Kokos-Suppe? Was bot die BIOFACH 2018? »Bengalisch kochen: ein exzellentes kleines Kochbuch; Schokolade, Mode & viel mehr: Eröffnung vom »WELTHAUS Fürth« am 4. März 2017

Literatur: Ein Genie der Freundschaft? Zum 100. Geburtstag des Poeten Johannes Bobrowski; Klaus Schamberger: »Ich bitte um Milde«; Thomas Wörtche lobt und verreißt neue Krimis & Thriller in »mordslust«; Ein starker Roman: »Kraft« von Jonas Lüscher

Sonstiges: Highlights + Programmkalender; Vermischtes, Event-Vorschau, Verlosungen; Fix & Fertig