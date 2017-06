Themen und Inhalte plärrer Juni 2017

Titelfoto: Film »Monsieur Pierre geht online«

Leute: Dreimal Chaplin Philharmonisch!? Die Thalbach-Witwen? Alexandra Völkl: »Du hast den Farbfilm vergessen«; Live-Konzerte bei »Tante Betty«; »Lieder auf Banz 2017: Ein Abend mit Freunden«

Kultur: Originelles Jubiläums-Konzert zu 35 Jahren »Pegnitzschäfer-Klangkonzepte«; Wiederaufnahme der Eigenproduktion »Tschick«; Hommage-Performances à James Joyce: »113. Bloomsday« in Nürnberg; Gostner-Eigenproduktion: »Wir alle für immer zusammen« von Guus Kuijer; Kneipen-Monolog mit Musik: »All das Schöne« von Duncan MacMilla; »Gift. Eine Ehegeschichte«: Premiere am Staatstheater Nürnberg; »Der Kreis«: Ein Längsschnitt durch die Kunst in Nürnberg seit 1947

Ausstellungen: Kunst & Ausstellungen & Vernissagen im Juni 2017

Stadtentdeckungen: Maxfeld Nürnberg

Musik: Das 18. New Orleans Festival in Fürth! The Electric Family: Hippies, Punks und Krautrock-Soundtüftler! Highlights im Jazzstudio Nürnberg; Neu auf CD: u.a. Banda Internationale: »Kimlik«, Die Toten Hosen: » Laune Der Natur«, Tami Neilson: »Don`t Be Afraid«

Film: Bruno Ganz brilliert »In Zeiten des abnehmenden Lichts«; Hommage an Chet Baker: »Born to be Blue«; »Monsieur Pierre geht online«; Casablanca Kino-Highlights Juni 2017; Neu auf DVD-Blu-ray: Rolling Stones: »Olé, Olé, Olé!«, Scott & Bailey – Die finale Staffel 5, »24 Wochen«

Gastro: Wo es die »Krautinsler Krautspatz’n« gibt! Große Kleinkunst mit Panini: »Ein Stück vom Glück«; Die neue Patisserie »Tafelzier«

Frischluft: Kirchweihen, Feste und Open Air-Ereignisse

Literatur: Chris Kraus: »Das kalte Blut«, eine deutsche Täter-Odyssee; Nazis on the run: »Rattenlinien« von Martin von Arndt; Thomas Wörtche lobt und verreißt neue Krimis & Thriller in »mordslust«; Matthias Kröner, »Dahamm und Anderswo«, Gedichte

Sonstiges: Dies & Das, Highlights & Programmkalender, Impressum, Fix & Fertig